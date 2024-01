Questionado sobre uma possível renovação com Kylian Mbappé, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, afirmou que não quer perder o avançado francês.

«É claro que quero que Kylian fique, isso é certo. Ele é o melhor jogador do mundo, e o melhor clube para ele é o PSG. Ele está no centro de tudo», disse o presidente, esta terça-feira, em conversa no programa Rothen s'enflamme da RMC Sport.

O avançado francês, atual melhor marcador da liga francesa, com 18 golos, termina contrato com o clube de Paris dentro de seis meses, a 30 de junho de 2024, e já é livre para assinar por qualquer outro clube.

O destino que tem sido mais apontado é o Real Madrid, apesar de os representantes do jogador terem desmentido a existência de um acordo com os merengues.