Além do Paris Saint-Germain, também o Manchester City é alvo das críticas do presidente da La Liga, Javier Tebas.

O responsável pelo campeonato espanhol, muito crítico com os valores da renovação de Mbappé pelo PSG, revelou esta segunda-feira que já avançou mesmo com uma queixa contra os citizens, a propósito da contratação de Haaland. Segue-se o clube parisiense.

«Já denunciámos o Manchester City e esta semana vamos denunciar o PSG. Não faço queixa destas contratações pelo Real Madrid, mas pelo futebol espanhol e europeu. Consentir este tipo de operações fora do mercado é uma barbaridade, é mais perigoso que a Superliga Europeia», disse, aos jornalistas e citado pelo As.

«O PSG vai acabar a época com uma massa salarial de 600 milhões de euros e com 400 milhões de euros de receita. Isto representa 40 por cento da massa salarial da Ligue 1. Fazem isto porque injetam dinheiro de fora através do aumento dos patrocínios», completou.