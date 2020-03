Barcelona e Paris Saint-Germain confirmaram, este domingo, a suspensão da atividade, nos respetivos centros de treino, por tempo indeterminado, devido à covid-19.

Em comunicado, o emblema catalão referiu que os futebolistas iniciaram um período longo da cidade desportiva Joan Gamper, com os jogadores a aproveitarem os espaços verdes privados dos locais em que vivem para manter os índices físicos.

O responsável pela formação do Barcelona, Patrick Kluivert, fez um apelo para que as pessoas permaneçam em casa, de modo a travar a propagação do vírus. Na mensagem, fez-se acompanhar dos basquetebolistas Pau Ribas e Alex Abrines e pelo hoquista Aitor Egurrola.

Já o PSG, em França, informou, em comunicado, da suspensão das «atividades desportivas de todas as equipas profissionais por um período que inicia na segunda-feira, 16 de março, e continua até uma data indeterminada». «Novo ponto da situação» vai ser feito na quarta-feira.

Na sexta-feira, o clube de Paris já tinha anunciado igual medida, mas apenas até este domingo.