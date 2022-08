A France Football anunciou esta tarde os nomeados para o Prémio Kopa de 2022, numa lista que conta com o português Nuno Mendes.

O lateral-esquerdo do Paris Saint Germain, formado no Sporting, repete a nomeação de 2021, ganha na altura por Pedri, médio do Barcelona.

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Gavi (Barcelona), Ryan Gravenberch (Bayern Munique), Jamal Musiala (Bayern Munique), Josko Gvardiol (Leipzig), Bukayo Saka (Arsenal) e Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) são os outros nomeados.

O Prémio Kopa, recorde-se, refere-se ao melhor jogador sub-21 do mundo.