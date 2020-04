Não houve divórcio no verão de 2019, após rumores de falta de motivação de Neymar para continuar no Paris Saint-Germain, e o craque brasileiro arrancou para mais uma temporada com grandes números no clube francês.

Até à paragem na competição, Neymar marcou 18 golos em 22 jogos, incluindo dois que contribuíram para o apuramento do PSG para os quartos de final da Liga dos Campeões, à custa do Borussia Dortmund. Para além dos golos, o brasileiro destacou-se com dribles e assistências que encantaram os adeptos. Aos 28 anos, continua a ser um dos melhores do mundo.