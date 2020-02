O Paris Saint-Germain somou este sábado mais uma vitória tranquila no campeonato francês, ao golear em casa o Montpellier, por 5-0.

Pablo Sarabia abriu o marcador aos oito minutos e assistiu Di María para o segundo, aos 41m. Aos 44m, novo tento para os parisienses, desta feita com um autogolo de Congre.

No segundo tempo, a dupla Neymar-Mbappé apareceu para fazer estragos, com o brasileiro a assistir o francês para o 4-0, aos 57 minutos, antes de Kurzawa fazer o quinto último golo aos 65m.

O PSG lidera confortavelmente a classificação com 55 pontos, mais 13 do que o Marselha, segundo classificado, mas também mais um jogo. Já o Montpellier, que não contou com o lesionado Pedro Mendes, é quarto, com 33 pontos.

FRANÇA: resultados e classificações.