O Paris Saint-Germain perdeu este domingo, por 1-0, na deslocação ao terreno do Rennes, em jogo da 19.ª jornada do campeonato francês.

No Roazhon Park, onde o PSG já não vence há quatro anos, Hamari Traoré fez o único golo do jogo, a passe de Truffert, aos 65 minutos.

O Mundial fez bem ao PSG 😮‍💨



🇫🇷 @Ligue1UberEats | @staderennais 1 x 0 @PSG_inside



🇫🇷 @Ligue1UberEats | @staderennais 1 x 0 @PSG_inside

👉 https://t.co/7qOD0Miooh#Ligue1ELEVEN pic.twitter.com/6l2hJ3lCPX — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) January 15, 2023

Vitinha e Danilo foram titulares na equipa parisiense, mas foram substituídos aos 72 e 83 minutos. Hakimi e Kylian Mbappé ainda foram lançados no início do segundo tempo, mas não conseguiram evitar o desaire. Já Renato Sanches, entrou na reta final do jogo.

O PSG soma, assim, a segunda derrota da temporada, mas continua na liderança da liga francesa, com 47 pontos, mais três do que o Lens, que é segundo classificado e a grande sensação da temporada. Já o Rennes, é quinto e continua na batalha pela qualificação para as competições europeias.