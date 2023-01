O Paris Saint-Germain recebeu e venceu o Angers, por 2-0, esta quarta-feira, em jogo da 18.ª jornada da primeira liga francesa.

Depois de ter homenageado Pelé no aquecimento, com os jogadores a entrarem com uma camisola com a inscrição «eterno» e uma imagem do antigo futebolista brasileiro, o PSG construiu o triunfo com golos de Hugo Ekitiké (5m) e Lionel Messi (72m). Os portugueses Danilo Pereira e Vitinha foram titulares, Nuno Mendes e Renato Sanches continuam de fora.

Os parisienses aumentam de quatro para seis os pontos de vantagem, tendo agora 47, uma vez que o Lens empatou na visita ao Estrasburgo (2-2) e tem agora 41 pontos, no segundo lugar. O português David Costa entrou aos 73 minutos na equipa do Lens.

O Marselha reforçou o terceiro lugar, agora com 39 pontos, graças ao triunfo por 2-0 na visita ao Troyes, que teve Abdu Conté e Rony Lopes no onze inicial.

Já o Lille, treinado por Paulo Fonseca e com Tiago Djaló a titular (José Fonte de fora), não foi além de um empate sem golos na visita ao Brest. O mesmo resultado teve o Lyon, com Anthony Lopes na baliza, na visita ao Nantes.

O Nice goleou na receção ao Montpellier, que não teve Pedro Mendes, por 6-1.

O Rennes, sem Xeka, perdeu por 2-1 na visita ao Clermont.

Já o Mónaco, com Gelson Martins como suplente utilizado (entrou ao minuto 62), empatou 2-2 na visita ao Lorient.

Os outros resultados foram a goleada do Toulouse na visita ao Auxerre, por 5-0, e o triunfo do Reims na deslocação ao Ajaccio (0-1).

[Imagens Eleven Sports]