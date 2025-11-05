O internacional francês Kylian Mbappé e o Paris Saint-Germain foram chamados a comparecer no Tribunal de Trabalho de Paris no próximo dia 17 de novembro, onde será analisada a disputa milionária que opõe o jogador de 26 anos ao clube que representou entre 2017 e 2024.

O avançado, atualmente ao serviço do Real Madrid, reclama cerca de 55 milhões de euros, montante que diz corresponder aos três últimos meses de salário, ao qual se juntam ainda prémios de assinatura e direitos de imagem que, segundo o jogador, não lhe foram pagos.

Por sua vez, o clube parisiense alega a existência de um acordo verbal com Mbappé, no qual o jogador teria renunciado a parte dos valores devidos quando decidiu sair a custo zero, de modo a proteger a estabilidade financeira do clube.

Fonte judicial revelou à agência AFP que o caso será julgado de forma direta, sem tentativa de conciliação. A decisão final deverá ser conhecida dentro de alguns meses.