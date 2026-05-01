Se a maioria do mundo do futebol elogiou o impressionante PSG-Bayern Munique da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, que acabou num inédito 5-4, houve quem achasse este resultado uma aberração.

A consistência defensiva das duas equipas foi questionada, por exemplo, pelo antigo internacional neerlandês Clarence Seedorf, que disse que nenhuma equipa, em nenhum desporto, vence sem saber defender, em declarações à Amazon Prime.

«É como na vida, há opiniões por todo o lado. E acho que não é importante respeitar todas as opiniões, porque se for uma opinião de m****, não és obrigado a respeitá-la... Há pessoas que gostam de futebol jogado assim, são a maioria, e eu sou uma delas. Mas há pessoas que não gostam. Independentemente da opinião delas, mostrámos que a maioria gostou do jogo. E isso é o que importa», atirou, nesta sexta-feira.

«Quando analiso o jogo, se normalmente demoro três horas a fazê-lo, este jogo entre o PSG e o Bayern pareceu-me ter durado cinco. Houve jogadas incríveis, tanto ofensivas como defensivas, por parte do Bayern. Foi um jogo muito espetacular porque os avançados de ambas as equipas levaram a melhor sobre os defesas várias vezes, mas não por ter havido um mau trabalho defensivo. Foi isso que tornou este jogo magnífico. Foi de um nível incrível, especialmente por parte dos avançados. E vejam como o Kane e o Dembélé defenderam. Os dois números nove... incrível! Temos de felicitar ambas as equipas e desfrutar deste jogo», completou o espanhol.

Luis Enrique abordou o tema durante a conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Lorient, para a Liga francesa, marcado para este sábado. O PSG pode vencer o título em caso de vitória, juntamente com uma derrota do segundo classificado Lens.