Vitinha e Ousmane Dembélé foram os grandes obreiros da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Brest (3-0) e mereceram elogios de Luis Enrique. No final da partida do play-off da Liga dos Campeões, o técnico espanhol considerou que o internacional português é «o médio perfeito».

«Ele é único. Em posse de bola, é essencial para nós na sua função de pivô, ele controla a bola perfeitamente, não a perde e traz muito para a equipa. É forte física e mentalmente e desempenha um grande papel no meio-campo do PSG. Ele personifica o médio perfeito», disse Luis Enrique.

O treinador do PSG brincou ainda com o momento de forma de Dembélé, que desde o Natal já marcou 15 golos em oito jogos.

«Perguntem-lhe o que ele comeu no Natal! Ele já estava bem na temporada passada e agora está ainda melhor. Ganhou confiança e isso é perfeito para nós. Tem um comportamento impecável», frisou.