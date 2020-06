A justiça espanhola deu razão ao Barcelona no diferendo com o futebolista brasileiro Neymar, condenado a pagar 6,7 milhões de euros aos catalães, devido ao último acordo de renovação com o clube.

O litígio está relacionado com o bónus no prémio de renovação de Neymar com o Barcelona, no verão de 2016, altura em que renovou com os espanhóis até 2021, um ano antes da transferência para o Paris Saint-Germain.

O Tribunal Penal n.º 15 de Barcelona decidiu esta sexta-feira, mas pode haver recurso do jogador, pelo que o Barcelona, em comunicado, frisa que «continuará a defender firmemente os seus interesses legítimos».

«A decisão rejeita completamente a reivindicação do jogador, que exigiu pagamento de 43,6 milhões de euros e estima grande parte da ação apresentada pelo Barcelona, sob a qual o jogador deve pagar ao clube 6,7 milhões de euros», refere o Barcelona, em comunicado.