Com contrato por mais três anos e meio, a vida de Neymar até 2025 deve passar por Paris, mas depois disso ainda é uma incógnita.

Ainda assim, o astro do Paris Saint-Germain «pisca» o olho à MLS, o campeonato norte-americano de futebol.

«Tenho dúvidas sobre voltar a jogar no Brasil. Tenho vontade de jogar pelo menos uma época nos Estados Unidos. Lá, o campeonato é curto, há três meses de férias», afirmou o internacional brasileiro, no podcast «Fenómenos».

Aos 30 anos, Neymar ainda não pensa na reforma: «Eu brinco muito com os meus amigos. Digo que com 32 já está bom. Mas é mais uma brincadeira. Não sei, sinceramente [quando termina a carreira]. A partir do momento em que estiver bem de cabeça, bem de corpo...»

«De corpo, acho que ainda vou conseguir durar uns aninhos. A cabeça é que é o mais importante, tem de estar sempre bem. Não tracei uma idade para deixar o futebol. Tenho contrato aqui no PSG até aos 34 anos. Pelo menos até essa altura vou jogar, atirou Neymar, ele que revelou ainda que quando deixar de jogar o futuro não deve passar pelo futebol.