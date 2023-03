Esta temporada revelou-se mais um fracasso do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, consumado pela eliminação em Munique, e as críticas às principais estrelas dos parisienses não tardaram em aparecer.

Jerôme Rothen, antigo internacional francês e ex-jogador do PSG, virou atenções para Lionel Messi e criticou a atitude do argentino.

«Esta noite não tenho desculpas para Lionel Messi. Ele não quer investir neste clube. Eu vi a declaração dele onde ele disse que estava adaptado, mas estás adaptado a quê, meu querido? Porque marcaste 18 golos ou fizeste 16 assistências este ano contra o Angers e o Clermont? Mas, nos jogos que importam, ele desaparece completamente. Até parece brincadeira, porque vimos os jogos que fez no Mundial, os seus movimentos, a forma como se dedicou. Não me importo que seja a camisola da seleção, uma coisa à parte, mas tem de respeitar um pouco o clube que lhe permite manter um estatuto e um salário. Só o PSG lhe poderia dar isso. O PSG achou que Messi ia fazer-nos vencer, mas ele não ganha absolutamente nada connosco», afirmou no programa «After Foot» da RMC Sport.

«No ano passado contra o Real Madrid, ele amedrontou-se como os outros, não fez nada. O jogo contra o Marselha? Foi apenas uma boa equipa da Ligue 1, não é equipa de Liga dos Campeões e todos estavam empolgados com o seu passe decisivo para Mbappé. Ele não é capaz de jogar ao mais alto nível com esta mentalidade», vincou.

Rothen foi ainda mais longe e, dado que Messi termina contrato com o PSG no verão, garantiu que não voltará a pisar o estádio caso o argentino prolongue o vínculo com o clube.

«É normal ver o Messi assim? Ele acanhou-se em todos os duelos. Não criou nenhuma chance esta noite. Venham explicar-me que Messi é bom. Por mais que eu esteja tranquilo acerca de Nasser [Al-Khelaifi] , [Luís] Campos e [Christophe] Galtier, mas se amanhã eu souber que Messi renovou, não vou mais ao Parque dos Príncipes. Se Messi renovar, também temos o Neymar com o seu tornozelo e seria um verdadeiro problema para o PSG porque a massa salarial é enorme por causa desses jogadores», rematou.