Mauricio Pochettino assumiu que substituiu Lionel Messi ao intervalo do jogo com o Lille por uma questão de «precaução» devido a queixas musculares do jogador.

Causou estranheza a saída do astro argentino, ainda para mais quando o Paris Saint-Germain perdia por 1-0, mas o técnico declarou que «Messi não conseguia continuar».

Ainda assim, Pochettino garante que não está em causa a utilização do argentino na partida com o Leipzig, na quarta-feira, em jogo da Liga dos Campeões.

«Ele estará disponível para o próximo jogo», assegurou.

