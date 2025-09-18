O Paris Saint-Germain informou esta quinta-feira que o português João Neves sofreu uma lesão na coxa e vai falhar o jogo com o Marselha, da quinta jornada do campeonato francês.

«João Neves, que sofreu uma lesão na coxa esquerda durante a partida de ontem (quarta-feira) contra a Atalanta, permanecerá em tratamento até a próxima semana», refere a curta nota.

O internacional português saiu lesionado aos 58 minutos da receção à Atalanta, a primeira jornada da Liga dos Campeões. 

Este domingo, o PSG visita o terreno do Marselha e não conta com o jovem médio. No dia 27 de setembro, recebe o Auxerre, e, se a recuperação correr como esperado, já deverá voltar às opções de Luis Enrique.