O PSG pode estar a reunir no seu plantel as maiores estrelas do mundo do futebol, mas isso não chega para convencer Thierry Henry. O ex-jogador considera que a equipa parisiense sofre demasiados golos.

«Quando se tem jogadores sobre humanos torna-se tudo mais fácil. Mas vendo a evolução do PSG neste momento… sofrem demasiados golos para o meu gosto. É verdade que não tinham alguns jogadores disponíveis, mas o equilíbrio é o mais importante. Falamos sempre de grandes jogadores de ataque, mas é preciso equilíbrio», atirou a antigo internacional francês no programa «Dimanche Soir Football», da Amazon Prime Video.

Henry comparou, ainda, a atual equipa do PSG com o Barcelona no qual jogou.

As pessoas falam muito de equipa onde joguei no Barça, com Messi e Eto’o, mas esquecem-se de reparar que não sofríamos muitos golos. No geral, as equipas que não sofrem muitos golos não estão longe dos títulos, inclusive da Liga dos Campeões», completou o campeão mundial em 1998.