A fazer lembrar os «quentinhos» El Clásicos!

Durante uma sessão de treinos do Paris Saint-Germain na digressão pelo Japão, o ambiente aqueceu entre Sergio Ramos, histórica figura do Real Madrid, e Lionel Messi, ídolo em Barcelona.

O argentino recebeu a bola de forma orientada e conseguiu escapar a um pisão do central espanhol, tendo até marcado golo. Mesmo assim, no final do lance, não tirou os olhos de cima de Ramos, com um olhar de visível irritação e a pedir justificações, enquanto o defesa respondeu com uma palmada nas costas e tudo ficou serenado.

Ora veja: