Xavi Simons está muito perto de ser reforço do Paris Saint-Germain, naquele que pode vir a ser um regresso ao emblema de Paris.

Segundo informou o PSV Eindhoven este domingo, o internacional neerlandês deixou o estágio da equipa orientada por Peter Bosz para «concluir a transferência» para o PSG.

O médio-ofensivo de 20 anos deixou os parisienses precisamente há um ano, para assinar pelo PSV, e teve impacto imediato: marcou 19 golos e fez nove assistências em 49 jogos, numa temporada em que se estreou ainda pela Seleção A dos Países Baixos.

No entanto, aquando do negócio entre as duas partes, e segundo a imprensa internacional, o PSG ficou com uma cláusula de recompra de apenas seis milhões de euros, a qual é agora ativada.