Pelo menos 336 pessoas foram detidas em França, 235 das quais em Paris, onde um polícia ficou ferido devido ao lançamento de fogo-de-artifício, durante as comemorações do segundo título da Liga dos Campeões do PSG.

Os dados foram divulgados pelas autoridades locais, num novo balanço provisório.

A polícia estima que se tenham reunido no sábado à noite cerca de 20 mil adeptos nos Campos Elísios para assistirem à final da Liga dos Campeões entre o Paris Saint-Germain (PSG) e o Arsenal Football Club, de Inglaterra.

No ano passado, quando o PSG conquistou o seu primeiro título da Liga dos Campeões, duas pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas em vários pontos de França, incluindo um polícia que ficou em coma.

Na altura, 500 pessoas foram detidas só em Paris. Para evitar episódios como os do ano passado, as autoridades francesas implementaram este ano um dispositivo de segurança reforçado, tendo sido mobilizados em todo o país 22.000 polícias e "gendarmes" (força militar), dos quais 8.000 ficaram em Paris e na sua área metropolitana.

Este ano, os distúrbios voltaram a concentrar-se nos Campos Elísios, mas também se registaram problemas perto do Parque dos Príncipes e na Praça da República.

Cerca de 150 pessoas tentaram invadir o estádio do PSG e registou-se também uma tentativa de ataque a uma esquadra da polícia no 8.º Bairro, onde se situa a Avenida dos Campos Elísios.

Em vídeos divulgados por vários meios de comunicação social é possível ver-se adeptos a atirarem dispositivos pirotécnicos contra a polícia. Noutros vídeos, também captados em Paris, veem-se carros, um camião e contentores em chamas.

A Câmara Municipal de Paris espera quase 100 mil pessoas na cidade, na tarde de hoje, para as comemorações do segundo título consecutivo da equipa na Liga dos Campeões.

A equipa dos portugueses Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos será recebida no Palácio do Eliseu, pelo presidente Emmanuel Macron, num encontro que está marcado para as 18 horas locais.