O antigo futebolista do Manchester United, o sul-coreano Park Ji-Sung, pediu aos adeptos do clube inglês para pararem de cantar uma música sobre si que contém um estereótipo sobre o povo da Coreia do Sul.

Apesar de não acreditar que os adeptos cantem a música de forma ofensiva, nomeadamente numa parte alusiva ao consumo de carne de cão por parte dos coreanos, Park Ji-Sung defende que isso deixa as pessoas do seu país incomodadas.

«Naquela altura [quando era jogador do United], há 15 anos, tudo mudou dos Países Baixos [ndr: onde jogava no PSV Eindhoven] para Inglaterra, tive de adaptar-me e começar do zero. Então, quando ouvia essa música, inicialmente sentia-me orgulhoso porque criaram uma música para mim, o que é bom para um jogador», apontou, em declarações ao podcast UTD, do Manchester United, publicado no domingo.

«Mas os tempos mudaram e são 15 anos passados. Provavelmente, ao ouvir um dos jogadores coreanos que foi para o Wolverhampton e ao ver que daquela vez os adeptos do United cantaram a minha música, senti necessidade de fazer algo», afirmou Park. Estas palavras foram em alusão a Hwang Hee-Chan, novo jogador da equipa de Bruno Lage e seu compatriota, bem como ao jogo entre United e Wolves, em agosto, no Molineux.

«Mesmo na Coreia mudou muito. É verdade que, historicamente, as pessoas comiam carne de cão. Mas por estes dias, particularmente as gerações mais novas, odeiam. A cultura está a mudar. Sinto muito por ele [Hwang Hee- Chan] ter ouvido isso. Eu sei que os adeptos do United não pretendiam ofender com essa música, mas eu tenho de educar os adeptos para pararem com esse termo [carne de cão], que por estes dias é um insulto racial para o povo coreano», disse.