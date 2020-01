Cristiano Ronaldo está com a corda toda!

O internacional português continua a marcar e, desta vez, faz um bis para dar a vitória à Juventus frente ao Parma, por 2-1.

O empate do Inter de Milão oferece à Vecchia Signora uma oportunidade para fugir na tabela classificativa e os bianconeri tiveram em Ronaldo a maior figura do jogo.

O 1-0 chegou aos 43 minutos, com o português a criar espaço para um remate que sofreu um desvio antes de ir parar às redes de Sepe.

Com Bruno Alves titular no Parma, a equipa visitante nunca virou a cara à luta e chegou ao empate através de um cabeceamento de Cornelius. Curiosamente, num lance em que saltou com Cristiano na área da Juve.

Porém, o internacional português resgatou a vantagem: aos 58 minutos, Dybala serviu-o na área e com um remate de primeira Cristiano Ronaldo bateu Sepe de novo.

São 12 golos nos últimos oito jogos! Desde 1 de dezembro que este 'samurai' Ronaldo está a fazer estragos nas equipas contrárias!