A Lazio venceu o Parma de Bruno Alves (titular), no Ennio Tardini, com um golo de Caicedo e isolou-se no segundo lugar da Serie A.



O ex-jogador do Sporting resolveu a partida da 23.ª jornada da Serie A. Após um choque entre dois jogadores adversários, a bola sobrou para o equatoriano que atirou para o golo solitário do encontro.



Ficha de jogo



Esta vitória deixa o conjunto laziale a um ponto da Juve, no segundo lugar. O Inter de Milão é terceira, mas apenas joga esta noite.



Classificação da Serie A



O golo de Caicedo: