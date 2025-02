O romeno Cristian Chivu é o novo treinador do Parma, confirmou o clube italiano, na manhã desta terça-feira.

Chivu, de 44 anos, sucede ao italiano Fabio Pecchia, de 51 anos, cuja saída foi oficializada pelo Parma na noite de segunda-feira.

Em comunicado, o Parma informa que Chivu vai ter como adjuntos Antonio Gagliardi e Angelo Palombo, além de Nicola Pavarini como treinador de guarda-redes.

Chivu, que como futebolista venceu a Liga dos Campeões pelo Inter de Milão na época 2009/10, com o português José Mourinho ao comando, treinou os escalões jovens do Inter desde 2018/19 a 2023/24 e vai ter, no Parma, o seu primeiro desafio como técnico na Serie A.

O Parma ocupa o 18.º e antepenúltimo lugar do campeonato, com 20 pontos, em zona de descida, a um ponto do Empoli, 17.º com 21 e primeira equipa acima dos lugares de despromoção.