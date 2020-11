A Croácia, adversária de Portugal na Liga das Nações, empatou esta quarta-feira na Turquia, num jogo repleto de golos e que terminou com o 3-3 no marcador.

Em Istambul, no Vodafone Park, casa do Besiktas, foram os turcos a chegar primeiro ao golo, numa grande penalidade apontada por Cenk Tosun, aos 23 minutos. A Croácia respondeu dez minutos depois, com o empate apontado por Ante Budimir, num chapéu ao guardião Cakir, após ter recuperado a bola a Cetin. Contudo, a Turquia fez o 2-1 antes do descanso, ao minuto 41, por Turuc.

Atrás do resultado, a Croácia conseguiu novo empate na segunda parte, por Pasalic (53m), tendo dado a cambalhota nas contas três minutos depois, por Brekalo (56m). O 3-3 final foi apontado logo a seguir, aos 58 minutos, por Cengiz Under, numa grande jogada coletiva.

Seguem-se dois jogos para a Liga das Nações para a Croácia, que vai à Suécia no sábado (19h45), antes de receber, na próxima terça-feira, a seleção de Portugal (19h45).