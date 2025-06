Zeki Amdouni precisou apenas de dois minutos em campo para marcar na vitória da Suíça sobre o México (4-2), num jogo particular realizado este sábado no Estádio Rice-Eccles, em Salt Lake City, nos Estados Unidos.

A Suíça chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças a um golo de Embolo (20m), mas o México empatou no início da segunda parte, por Santiago Giménez (51m).

Foi já depois do empate que o jogador do Benfica, cedido pelo Burnley, saltou do banco, aos 62 minutos, para marcar apenas dois minutos depois, ao recuperar uma bola perdida na área mexicana, na sequência de um livre favorável à seleção helvética.

Mais uma oportunidade para Zeki, como Bruno Lage o trata, puxar do arco e flecha, a sua tradicional comemoração.

A Suíça ainda marcou mais dois golos, por Ndoye (71m) e Rieder (90m), enquanto o México, que contou com Raul Jiménez a titular, também marcou mais um, neste caso, por Sepulveda (75m).

O golo de Zeki Amdouni: