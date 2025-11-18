VÍDEOS: Brasil fecha o ano com empate frente à Tunísia
«Canarinha» falha grande penalidade e mostra dificuldades perante bloco baixo tunisino
O Brasil encerrou 2025 com um empate a uma bola frente à Tunísia, em Lille, no segundo particular desta janela internacional. Depois da vitória frente ao Senegal, a equipa de Carlo Ancelotti apresentou-se bem menos inspirada e sofreu para criar ocasiões perante uma seleção compacta e sempre pronta a explorar o contra-ataque.
A Tunísia abriu o marcador aos 23 minutos, numa jogada construída por Abdi pela esquerda. O lateral tunisino aproveitou um erro de Wesley, e lançou Mastouri, que bateu Bento com frieza.
A igualdade chegou apenas aos 42 minutos, através de um penálti assinalado com recurso ao VAR, após mão de Bronn na área. Estêvão, novamente titular e em grande forma, assumiu a marcação e não falhou, somando o quinto golo em seis jogos pela canarinha.
Vitor Roque, entrado ao intervalo, acabou por ser determinante num lance individual: pressionou Sassi, recuperou a bola e ganhou novo penálti aos 77 minutos. Desta vez, porém, Lucas Paquetá assumiu a cobrança por indicação de Ancelotti e atirou por cima do travessão, desperdiçando a hipótese da reviravolta.
Nos instantes finais, Estêvão ainda protagonizou a melhor jogada da segunda parte, rematando ao poste, mas o empate acabou por manter-se.