Esta segunda-feira, os adeptos do Partizan vandalizaram o balneário da equipa e deixaram o treinador Aleksandar Stanojevic com ferimentos na cabeça, depois da derrota caseira com o Estrela Vermelha.

Frente ao rival, o Partizan foi atropelado em casa, por 4-0, e os adeptos ficaram claramente descontentes. O técnico de 50 anos foi à conferência de imprensa com um penso na cabeça.

«Adeptos descontentes partiram o vidro, é desagradável. Eu vim com um penso para a conferência de imprensa, mas não há razão para fazer teatro», disse o técnico.

«Não houve mais nada, nenhuma luta ou conflito físico. Não há drama. Peço desculpas a todos os adeptos do Partizan, peço desculpas pela maneira como perdemos o jogo. Esta é a pior derrota da minha carreira. É uma vergonha para todos nós», acrescentou.

O Partizan é atualmente o nono classificado do campeonato sérvio, com 11 pontos. O Estrela Vermelha, primeiro adversário do Benfica na Liga dos Campeões, está em primeiro, com 22.