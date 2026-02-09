O árbitro amador alemão Pascal Kaiser foi agredido em casa durante a madrugada de sábado para domingo, segundo revelou nas redes sociais. Isto acontece poucos dias depois de pedir o namorado em casamento antes de um jogo com o Colónia.

Kaiser chamou a atenção durante uma partida da Bundesliga a 31 de janeiro, quando fez o pedido diante de quase 50 mil adeptos, no âmbito do Dia da Diversidade promovido pelo Colónia.

Segundo Kaiser, o árbitro amador recebeu ameaças que mencionavam a sua morada. Contactou a polícia, que lhe disse que não havia perigo imediato. Porém, cerca de 20 minutos após essa resposta, foi ao jardim para fumar um cigarro e três homens atacaram-no. Ficou com um olho negro.

Kaiser associa o ataque diretamente ao seu pedido de casamento, acusando os agressores de homofobia. O juiz é das poucas personalidades do futebol alemão que revelaram a sua bissexualidade. Ainda não há registo de detenções.