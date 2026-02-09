Árbitro que pediu namorado em casamento foi agredido em casa
Pascal Kaiser foi alvo de ameaças e alertou a polícia, mas foi descredibilizado
O árbitro amador alemão Pascal Kaiser foi agredido em casa durante a madrugada de sábado para domingo, segundo revelou nas redes sociais. Isto acontece poucos dias depois de pedir o namorado em casamento antes de um jogo com o Colónia.
Kaiser chamou a atenção durante uma partida da Bundesliga a 31 de janeiro, quando fez o pedido diante de quase 50 mil adeptos, no âmbito do Dia da Diversidade promovido pelo Colónia.
Segundo Kaiser, o árbitro amador recebeu ameaças que mencionavam a sua morada. Contactou a polícia, que lhe disse que não havia perigo imediato. Porém, cerca de 20 minutos após essa resposta, foi ao jardim para fumar um cigarro e três homens atacaram-no. Ficou com um olho negro.
Kaiser associa o ataque diretamente ao seu pedido de casamento, acusando os agressores de homofobia. O juiz é das poucas personalidades do futebol alemão que revelaram a sua bissexualidade. Ainda não há registo de detenções.
#Germany - Referee Pascal Kaiser, who proposed to his partner before the Cologne-Wolfsburg match, was attacked at his home.— Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) February 9, 2026
It was reported that prior to the assault, Kaiser’s home address had been leaked on social media and he had received direct threats.
According to… pic.twitter.com/kfjhA7Ghyf