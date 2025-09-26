Patrice Beaumelle, treinador francês de 47 anos, vai ser apresentado como novo selecionador de Angola, sucedendo assim ao português Pedro Gonçalves.

A Federação Angolana de Futebol confirmou, em comunicado, que o novo selecionador será anunciado na segunda-feira, na mesma conferência de imprensa em que serão anunciados os jogadores para os próximos compromissos internacionais.

Patrice Beaumelle começou a temporada passada no MC Alger, da Argélia, e terminou no Umm-Salal, do Qatar. Já tinha sido, inclusive, treinador adjunto de Angola, em 2009. Depois disso foi também selecionador da Costa do Marfim, entre 2020 e 2022. Regressa, assim, às seleções.