Patrice Evra voltou a destacar o antigo companheiro Cristiano Ronaldo como o «melhor jogador de sempre», poucas horas depois de Lionel Messi ter sido afastado dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O antigo internacional francês, que jogou com Cristiano Ronaldo no Manchester United, voltou a abordar o assunto no decorrer do programa «Five», promovido pelo antigo jogador Rio Ferdinand no Youtube.

«Quero explicar por que digo que o Ronaldo é o melhor de sempre. Não é apenas porque é nosso irmão, mas porque adoro a sua ética de trabalho», começa por destacar o antigo lateral.

Evra reconhece o «talento» de Messi, mas defende que o português trabalha mais do que o argentino.

«A Messi Deus deu-lhe talento, enquanto que o Cristiano teve de trabalhar. Ele também tem talento, mas trabalha muito. Se o Messi tivesse a ética de trabalho do Cristiano Ronaldo, provavelmente hoje teria umas quinze Bolas de Ouro. Adoro pessoas que trabalham arduamente, por isso escolho o Ronaldo em vez do Messi», destacou ainda Evra que também jogou com Rio Ferdinand no Manchester United no mesmo período de Ronaldo.