O avançado italiano Patrick Cutrone está de volta ao Wolverhampton, após o empréstimo à Fiorentina.

O fim do empréstimo ao clube transalpino foi antecipado e o jogador de 23 anos, que esteve cerca de um ano no clube de Florença, regressa ao plantel orientado por Nuno Espírito Santo, no qual fez 24 jogos e três golos na primeira metade da época 2019/2020.

Pela Fiorentina, em 2020/2021, Cutrone participou em 13 jogos, mas não marcou qualquer golo.