O antigo avançado neerlandês Patick Kluivert foi anunciado como novo treinador do Adana Demirspor, quarto classificado da última edição do campeonato turco.

O técnico de 47 anos assinou um contrato válido por duas temporadas.

Esta vai ser a primeira experiência de Kluivert como treinador principal de um clube, já depois de ter sido adjunto no NEC, na seleção dos Países Baixos e Camarões. Também orientou a equipa B do Twente e a seleção do Curaçau.