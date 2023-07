Patrick Vieira é o novo treinador do Estrasburgo, anunciou este domingo o clube francês, que terminou a primeira liga de 2022/23 com a permanência, no 15.º lugar.

Em comunicado, o Estrasburgo anuncia que o contrato com Patrick Vieira, de 47 anos, é para as próximas três temporadas.

Vieira sucede a Frédéric Antonetti, despedido no início da última semana, depois de manter o Estrasburgo na Ligue 1 no final da época 2022/23.

Como treinador, Vieira iniciou funções nas camadas jovens do Manchester City, em 2013. Passou depois pelos EUA, no New York City FC (2016-2018), em França, no Nice (2018-2021) e em Inglaterra, no Crystal Palace (2021-2023).