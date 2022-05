O Bayer Leverkusen renovou contrato com o avançado internacional checo Patrik Schick, até 2027. A confirmação foi feita pelo clube alemão, esta quinta-feira.

Schick, de 26 anos, ausência para a Liga das Nações contra Portugal ao serviço da seleção, vê assim acrescentados mais dois anos de contrato, que vigorava até 2025.

A nova ligação é válida até 30 de junho de 2027.

O avançado checo está no Bayer desde a época 2020/21. Em duas temporadas, Schick leva 67 jogos e 37 golos pelo Bayer Leverkusen.

Formado no Sparta de Praga, onde subiu a sénior, Schick passou ainda pelo Bohemians 1905 no país natal, antes de sair para Itália, onde jogou na Sampdoria e na Roma. Antes do Bayer e já na Alemanha, jogou no Leipzig.