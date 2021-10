Duas ligas inglesas, uma Taça de Inglaterra, uma Taça das Taças, entre outros títulos em Inglaterra. Isso, mas também uma vida marcada pelos vícios, que já lhe causaram – e estão a causar – um período mais conturbado. Ou não tivesse perdido cerca de 8,2 milhões de euros no jogo.

O antigo futebolista do Arsenal, Paul Merson, figura dos 'gunners' na década de 90, partilhou os seus arrependimentos de jornadas atribuladas na vida, à margem do lançamento do filme «Paul Merson: Football, Gambling & Me», esta segunda-feira.

«Olhando para trás, não é do dinheiro perdido que te arrependes. Eu fui um milionário e quis matar-me. É o tempo que perdeste. Eu tenho oito filhos que amo muito», afirmou Merson, de 53 anos, em declarações à BBC, explicando como ainda se sente afetado pelos vícios, sobretudo o do jogo [gambling].

«Eu fui viciado em álcool e cocaína, mas de longe que o mais destrutivo e o único com o qual ainda luto hoje é o jogo. Se eu quero beber ou ficar drogado, tenho de colocar algo no nariz ou por mim abaixo. O jogo está em si, sempre à espera, a falar contigo», afirmou, contando que teve uma recaída durante o confinamento provocado pela covid-19, que ditou a perda de dinheiro para uma casa para a qual ele e a mulher se esperavam mudar com três filhos.

No filme que vai para o ar esta noite, antecipa a BBC, Merson dá conta de que a natureza do estilo de vida de um futebolista pode torna-los mais suscetíveis de ter problemas com o jogo. «Acho que tens muito dinheiro e muito tempo», disse Merson.