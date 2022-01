O antigo futebolista do Manchester United, Paul Parker, mostrou-se preocupado com o português Bruno Fernandes e acredita que, pela forma como o ex-Sporting se comporta, que há jogadores na equipa inglesa que não gostam dele.

«[Bruno] Fernandes é uma preocupação para mim. Só de vê-lo e pela forma como age em campo, tenho a certeza que há jogadores dentro na equipa que não gostam dele e do que ele faz em campo», afirmou Paul Parker, em declarações ao podcast Talk of the Devils, na edição publicada na segunda-feira.

Parker, antigo lateral-direito, hoje com 57 anos, representou o Manchester United de 1991 a 1996 e acrescentou mesmo que o português não age da mesma forma quando faz ou quando sofre uma falta.

«Ele chama demasiada atenção para tudo. Se faz uma falta, diz a toda a gente para se levantar. Se for ele a sofrer a falta, rebola e quer mostrar que tem um corte na meia ou qualquer coisa assim», apontou Parker, lembrando ainda um lance de Bruno com Ollie Watkins, no empate do passado sábado entre Aston Villa e Manchester United, em Birmingham (2-2), num duelo em que Bruno marcou dois golos.

«O Watkins tentou ajudá-lo no outro dia [sábado], é um rapaz adorável, não tem malícia. Ele sentiu que não fez nada e tentou ajudá-lo a levantar-se, não foi rude e ele [o Bruno] puxou-lhe os braços em direção à cara e foi muito desrespeitoso para com ele», notou.