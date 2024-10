Após a suspensão por doping ter sido reduzida, Paul Pogba quebrou o silêncio, reiterou inocência e frisou a ambição de voltar a jogar.



«É futebol, é algo que ainda não acabou. Foi que me foi retirado. É o bolo de morango que me tiraram da boca quando não fiz nada», sublinhou, em declarações ao L'Équipe.



O internacional francês, que está contratualmente ligado à Juventus, não fechou a porta à possibilidade de jogar na Ligue 1. «Não sabemos», atirou, deixando no ar a dúvida.



O sorriso do jogador de 31 anos mereceu destaque por parte do jornalista. Pogba explicou que não perdeu a alegria apesar da suspensão de doping que o impede de competir. «É a primeira vez que me vê [desde a suspensão], mas sou sempre assim. Tenho saúde, uma família maravilhosa e uma mãe. Estou vivo! Tenho de aproveitar ao máximo», concluiu.



Inicialmente suspenso por quatro anos, Pogba viu recentemente a suspensão reduzida para 18 meses pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). Significa, portanto, que o futebolista pode voltar a competir em 2025.