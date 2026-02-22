Paulinho bisou na vitória do Toluca frente ao Necaxa por 3-0, na madrugada deste domingo, a contar para a sétima jornada da Liga Mexicana.

Numa primeira parte dividida, mas sem golos, foi preciso esperar pelos últimos 15 minutos da partida para os avançados darem trabalho aos guarda-redes. Paulinho aproveitou, aos 79 minutos, uma defesa incompleta do guardião adversário e, assistido por Jorge Diaz, abriu o marcador.

Bastaram quatro minutos para, com os mesmos protagonistas, o Toluca ampliar a vantagem. Isolado perante a baliza, Paulinho não facilitou e apontou o «bis» na partida (83m). Federico Pereira fechou o resultado em 3-0 aos 90+4 minutos.

O avançado português soma 18 golos em 23 jogos. Com esta vitória, o Toluca ocupa o terceiro lugar com 15 pontos. Por sua vez, o Necaxa encontra-se na décima posição com nove pontos.