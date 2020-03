A Federação Paulista de Futebol (FPF), em acordo com os 16 clubes do Campeonato Paulista, adaptou os símbolos dos mesmos, para consciencializar no combate à pandemia da covid-19.

Santos, São Paulo, Red Bull Bragantino, Santo André, Oeste, Água Santa, Ponte Preta, Palmeiras, Grémio Novorizontino, Botafogo, Mirassol, Inter de Limeira, Ituano, Guarani, Corinthians e Ferroviária viram os emblemas alterados, mostrando estes, de várias formas, ícones para alertar os adeptos para os gestos e cuidados necessários a ter para travar a pandemia.

«É momento de união e de nos cuidarmos. Clubes e FPF juntaram-se para consciencializar neste importante jogo contra o coronavírus», refere a nota do organismo federativo, através das redes sociais.