O brasileiro Paulo Autuori é o novo treinador do Sporting Cristal, do Peru, confirmou o clube sul-americano, na noite de quarta-feira.

Autuori, de 68 anos, sucede ao argentino Guillermo Farré no cargo.

Ao fim de nove jornadas na liga peruana, o Sporting Cristal é quinto classificado, com 13 pontos, a cinco do líder FBC Melgar (18) e ainda com Universitario (17), Deportivo Garcilaso (17) e Alianza Lima (16) à sua frente.

O antigo treinador de Nacional, Vitória de Guimarães, Marítimo e Benfica volta a um clube que já orientou em 2002 e no qual foi campeão.