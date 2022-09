Depois de um período de menor fulgor na Juventus, Paulo Dybala juntou-se a José Mourinho na Roma e tem-se entendido na perfeição com o treinador português.

«Os últimos anos na Juve não foram fáceis, mas a mudança de cenário fez-me bem. Mourinho e o diretor-desportivo [Tiago Pinto] ligaram-me, falaram-me do projeto e em poucos minutos tomei uma decisão», começou por dizer em entrevista à ESPN da Argentina.

O atacante contou ainda um episódio com o special one quando ainda representava o conjunto bianconero. «Jogámos em Roma e estávamos a ganhar 4-3 quando o treinador me tirou. Mourinho aproximou-se do banco para me cumprimentar e disse-me: 'És um fenómeno'. Este episódio ficou na minha memória. Quando me ligou pela primeira vez, perguntou se me lembrava daquele momento. E eu: 'Claro, como poderia esquecer. Foi uma honra'. Disse-me: 'Agora tens é de fazer isso por mim'.»

«Trabalhar com ele é fácil. Com ele, falo sobre tudo, ele conhece todos os jogadores, da elite à terceira divisão. Tem um grupo de pessoas que trabalham muito bem. Surpreendeu-me pela humildade que tem, trata todos da mesma forma. Às vezes, pode dar uma imagem diferente pelo que se vê em campo. Mas também já o vi com raiva», salientou.

Dybala comentou ainda a forma apoteótica como foi recebido Roma. «Foi algo incomum. Quando entras no estádio, estás com os teus companheiros de equipa, mas lá estava eu ​​sozinho. Nunca tinha acontecido comigo. O adepto da Roma é semelhante ao argentino em termos de paixão. O ambiente da Juve é diferente. Em Roma, vive-se uma 'loucura linda'.»