A continuidade de Paulo Dybala na Roma ainda é uma incerteza e a alegada de cláusula de rescisão de 12 milhões de euros para clubes estrangeiros alimenta o interesse das principais equipas, como o Chelsea.

Thiago Silva, defesa-central dos blues, revelou que já teve uma conversa com o internacional argentino acerca da possibilidade de se tornarem companheiros de equipa.

«Gostava de vê-lo aqui no Chelsea. Li algumas notícias de que talvez ele venha. Não sei se vem, perguntei-lhe, mas ele não quis contar-me. Se eu gostava? Claro, ele é um campeão e com certeza ajudaria muito se viesse para o Chelsea», afirmou o internacional brasileiro aos microfones da Sky, em Silverstone, no Grande Prémio do Reino Unido, onde Dybala também marcou presença.

Dybala tem contrato com a Roma até 2025. Na última época, sob o comando de José Mourinho, marcou 18 golos e somou sete assistências em 38 jogos.