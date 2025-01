Só falta mesmo assinar. Paulo Fonseca vai suceder a Pierre Sage no banco do Lyon, confirmou, esta terça-feira, o dono do clube francês, John Textor, à agência noticiosa AFP.

«Salvo algum imprevisto, o Paulo (Fonseca) será o nosso próximo treinador. Ele ainda tem algumas coisas para resolver com o clube anterior, mas tudo está a progredir rapidamente e esperamos vê-lo esta semana», explicou o investidor norte-americano.

O técnico português, de 51 anos, volta ao ativo poucas semanas após ter sido demitido do AC Milan, que contratou Sérgio Conceição para o seu lugar.

Em Lyon, Paulo Fonseca terá de lidar com um plantel ainda em choque pela saída do anterior treinador, o francês Pierre Sage.

Vários jogadores, entre os quais figuras de peso como Corentin Tolisso, Clinton Mata e Georges Mikautadze, e até a claque do clube, os «Bad Gones», publicaram mensagens de apoio a Sage nas redes sociais.

O Lyon segue no sexto lugar da Liga francesa e está em boa posição para garantir o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa. No entanto, o afastamento da Taça de França aos pés do FC Bourgoin-Jallieu, da quinta divisão, nunca terá sido totalmente ultrapassado por Textor.