O treinador do Lille, o português Paulo Fonseca, explicou que as palavras dirigidas aos adeptos da equipa após o empate ante o Reims, na segunda-feira, surgiram por estar «frustrado com o jogo» e por não estar «feliz com a situação» vivida naquele momento.

O técnico luso disse-se «desapontado» com o comportamento do público do Lille e que se não estivessem «satisfeitos», que ele podia sair do comando técnico.

«Não quero escapar do que aconteceu, eu estava frustrado com o jogo, não estava feliz com a situação. Talvez aceite que o que disse foi forte. Penso que devemos entender e penso que os adeptos entendem a nossa forma de jogar hoje, o que estamos a construir, estivemos sempre juntos e vamos estar. Penso que não devemos criar uma tempestade sobre a situação e devemos continuar juntos. Acredito que depois de amanhã os adeptos vão apoiar a equipa como sempre fizeram», afirmou Paulo Fonseca, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo ante o Troyes, para a Taça.

«Só quis defender os jogadores. Os meus jogadores têm de ter coragem em todos os momentos e quero que eles continuem a ter coragem», concluiu, mostrando-se «aberto à crítica».

«Sabemos que no futebol temos de estar abertos, ou então não se pode ser treinador. E eu estou. Devemos ouvir o que os adeptos têm a dizer sobre a equipa», considerou, insistindo na ideia de que não quer que isto «seja um problema para a equipa».

«Estou aqui a aceitar que talvez tenha sido forte, mas foi o meu sentimento no momento e, como disse, só quero defender os meus jogadores, a nossa forma de jogar. Não tenho problema em reconhecer a situação e dizer que o mais importante é que devemos continuar a crescer juntos», referiu, garantindo que está «feliz» no Lille.