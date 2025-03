O treinador português Paulo Fonseca foi suspenso por nove meses na sequência do episódio com o árbitro Benoît Millot. A pesada sanção ao técnico do Lyon, que esta quinta-feira triunfou pela equipa na Liga Europa, entra para as maiores de sempre do futebol francês (apesar de ainda poder haver recurso). Mas não é a maior de todas. A história do futebol gaulês já proporcionou punições mais históricas.

Uma delas, embora não tão grande, foi também nos últimos dias. O presidente do Marselha, Pablo Longoria, foi suspenso por 15 jogos, depois de polémicas declarações na sequência da derrota por 3-0 ante o Auxerre.

Mas vamos às maiores, por ordem. Recuando no tempo, em 2012, o futebolista francês Cyril Jeunechamp, do Montpellier, foi suspenso por um ano na sequência de agressão a um jornalista do L’Équipe. A sanção acabou reduzida após recurso em fevereiro de 2013, para seis meses de suspensão e outros seis meses de pena suspensa.

De seguida, em 2013, o então diretor desportivo do PSG, Leonardo, foi suspenso tal como Paulo Fonseca: por nove meses. A sanção resultou de um empurrão ao árbitro Alexandre Castro, após o empate do PSG ante o Valenciennes, em maio. Em outubro desse ano, a sanção foi levantada, mas sem efeitos práticos, uma vez que o dirigente já tinha deixado o clube.

Mas há mais, e mais recentemente no tempo. Em 2014, o avançado do Bastia, Brandão, foi suspenso por seis meses, depois de ter agredido Thiago Motta, atual treinador da Juventus e então jogador do PSG.

Antes disso, em outubro de 2011, depois de várias confusões durante o Bastia-Lens, da II Liga francesa, Cioni (Bastia), Gabriel Cichero e Samba Sow (Lens) foram expulsos nos minutos finais do jogo. Cichero, no entanto, acabou por sair com um castigo pesado da confusão que foi do relvado ao túnel: o venezuelano, então defesa do Lens, agrediu a pontapé o dirigente do Bastia, Alain Seghi. Foi suspenso por dez meses, cinco deles suspensos.

Gelson Martins… e o castigo de 91 anos!

Porém, quanto a portugueses, não foi só Paulo Fonseca que apanhou um castigo pesado em França. Em 2020, Gelson Martins foi suspenso por seis meses, mas a sanção, que o impedia de voltar aos relvados até novembro desse ano, foi reduzida e o extremo pôde voltar em agosto.

Mas recuando ainda mais no tempo, a 2010 – embora não no futebol, mas sim no futsal – a Federação Francesa de Futebol suspendeu um jogador de futsal durante… 91 anos! Falamos do caso de Ali Bedredine.