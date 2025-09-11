Internacional
Há 1h e 4min
VÍDEO: gosto musical de Paulo Fonseca surpreende funcionários do Lyon
Técnico português chega ao centro de treinos a ouvir música ucraniana
Paulo Fonseca protagonizou, esta quinta-feira, um momento que gerou várias gargalhadas na chegada ao centro de treinos do Lyon. Quando estacionou o carro no centro de treinos, o técnico português foi apanhado a ouvir (a alto e bom som)... uma música ucraniana.
«Boa música, mister. Gosta?», perguntou um funcionário do clube francês.
«Música ucraniana, gosto muito! Deixa-me bem disposto? Sim», respondeu o técnico, entre risos.
De recordar que Paulo Fonseca é casado com Kateryna Fonseca, apresentadora ucraniana de 34 anos.
