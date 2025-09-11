Paulo Fonseca protagonizou, esta quinta-feira, um momento que gerou várias gargalhadas na chegada ao centro de treinos do Lyon. Quando estacionou o carro no centro de treinos, o técnico português foi apanhado a ouvir (a alto e bom som)... uma música ucraniana.

«Boa música, mister. Gosta?», perguntou um funcionário do clube francês.

«Música ucraniana, gosto muito! Deixa-me bem disposto? Sim», respondeu o técnico, entre risos.

De recordar que Paulo Fonseca é casado com Kateryna Fonseca, apresentadora ucraniana de 34 anos.

