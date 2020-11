Seleção nacional e Atlético de Madrid em comum, numa fotomontagem em alusão ao jogo desta noite entre Portugal e França.

O antigo futebolista português Paulo Futre partilhou, esta tarde, uma mensagem para o compatriota João Félix, com uma imagem em que colocou o jovem de 21 anos ao seu lado com as camisolas antigas da seleção, acompanhada de uma mensagem de incentivo para o duelo da Liga das Nações, no Estádio da Luz.

«Imaginam isto? Portugal Colchonero. Muita força esta noite contra a França», escreveu Futre, via rede social Twitter.

E bem que a sorte é oportuna para Félix, uma vez que o dianteiro é titular na equipa de Fernando Santos, num jogo que pode seguir ao minuto, no Maisfutebol.