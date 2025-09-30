Internacional
Há 2h e 8min
Champions asiática: Al Ahli de Paulo Sousa vence campeão saudita pela margem mínima
Equipa do técnico português sorri no terreno de Danilo e Roger
TB
Equipa do técnico português sorri no terreno de Danilo e Roger
TB
O Al Ahli Dubai de Paulo Sousa venceu esta terça-feira o campeão saudita, o Al Ittihad, por 1-0, na segunda jornada da Liga dos Campeões asiática. O golo solitário da partida foi apontado aos 40 minutos, por Saeid Ezatolahi.
No lado do Al Ittihad, o português Danilo foi titular e totalista. Roger entrou aos 59 minutos.
Com este resultado, o Al Ahli segue com quatro pontos, enquanto os sauditas não têm nenhum.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS