O Al Ahli Dubai de Paulo Sousa venceu esta terça-feira o campeão saudita, o Al Ittihad, por 1-0, na segunda jornada da Liga dos Campeões asiática. O golo solitário da partida foi apontado aos 40 minutos, por Saeid Ezatolahi.

No lado do Al Ittihad, o português Danilo foi titular e totalista. Roger entrou aos 59 minutos. 

Com este resultado, o Al Ahli segue com quatro pontos, enquanto os sauditas não têm nenhum.

