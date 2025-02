O Al Ahli Dubai, orientado pelo português Paulo Sousa, venceu esta terça-feira o Dibba Al Hisn, por 3-0, e estabeleceu novo recorde na história do campeonato dos Emirados Árabes Unidos.

A disputar a 12.ª jornada do campeonato, Mateusão (25m e 73m) e Saeid Ezatolahi (59m) marcaram os golos da partida.

Com esta vitória, a equipa do técnico português mantém o primeiro lugar do campeonato e estabeleceu um novo recorde de pontos numa primeira volta da liga dos Emirados (38 pontos). A anterior marca pertencia ao Al Ain (37 pontos).

De referir ainda que a equipa de Paulo Sousa não perde desde 2 de outubro de 2024, na altura frente ao Nasaf Qarshi, por 2-1, na segunda ronda da Champions asiática.